Пять станций красной ветки метро закроют с 30 марта по 5 апреля

Пять станций метро закроют с 30 марта по 5 апреля 2019 года: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". Об этом сообщает ГУП "Московский метрополитен".



В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро. Ограничения необходимы для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Строители проложат здесь второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного "кольца".



"Мы рекомендуем пассажирам выбирать маршруты поездок в объезд станции "Комсомольская" и отдавать приоритет станциям Московского центрального кольца, наземному городскому транспорту и компенсационным маршрутам. Это позволит избежать больших нагрузок на "Комсомольскую" в период закрытия", сообщила пресс-служба столичной подземки.



Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будет работать бесплатный маршрут КМ. Автобусы поедут от "Комсомольской" до "Черкизовской" с остановками у станций "Красносельская", "Сокольники" и "Преображенская площадь". Маршрут трамвая N 13 в эти дни также будет бесплатным. Он проходит от Метрогородка до Каланчевской улицы через станции метро "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".



Также продолжат работу регулярные маршруты наземного транспорта. Пассажиры, привыкшие пользоваться станцией метро "Преображенская площадь", могут доехать до соседней Арбатско-Покровской линии метро: до "Семеновской" - на трамваях N 2, 11, 36 и 46, до "Электрозаводской" - на автобусах N 86, 86к, 171 и троллейбусе N 14. От "Сокольников" до "Электрозаводской" можно быстро добраться на автобусах N т32, 332.



Закрытие участка линии организовано по просьбе Департамента строительства города Москвы для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Сокольники". По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов. На новом участке БКЛ расположатся шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". После запуска "большое кольцо" позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города.



"AK&M" от 21.03.2019