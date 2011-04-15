Средняя зарплата региональных госслужащих в 2018 году выросла на 7.7%

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Средняя зарплата гражданских госслужащих на региональном уровне в 2018 году выросла на 7.7% до 49.4 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Средняя зарплата муниципальных служащих увеличилась на 7.9% до 42.1 тыс. руб.
В госорганах РФ на региональном уровне на гражданской службе на конец 2018 года числились 691.8 тыс. человек, муниципальной службы - 299.8 тыс. человек.
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