Газпром и ЛУКОЙЛ обсудили ход реализации генерального соглашения о стратегическом партнёрстве

В Москве 21 марта 2019 года состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в рамках Генерального соглашения о стратегическом партнёрстве. Особое внимание было уделено проекту освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений. Отмечено, что подготовка к созданию совместного предприятия для реализации проекта идёт в соответствии с намеченным планом.



Между ПАО "Газпром" и ПАО "ЛУКОЙЛ" действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему Газпрома.



С октября 2015 года на Сосногорский ГПЗ Газпрома поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Началу поставок предшествовала реализация совместного проекта Газпрома и ЛУКОЙЛа, в рамках которого была изменена схема газоснабжения потребителей Печорского промышленного узла.



В мае 2018 года Газпром и ЛУКОЙЛ подписали соглашение, в соответствии с которым намерены совместно реализовать проект освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. В документе определены общие условия и порядок создания на паритетной основе совместного предприятия для реализации проекта.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



