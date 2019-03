Английский коммерческий суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза по итогам слушания относительно принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" на территории Англии и Уэльса.



Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после вынесения решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий. В частности, суд отяготил Газпром дополнительными обязательствами относительно несокрытия и невывода своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме того, Газпром обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.



Это не отменяет обязанностей Газпрома относительно не сокрытия активов и не вывода их с территории Англии, отмечается в сообщении.



Если Газпром будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц Газпрома. В свою очередь, Нафтогаз сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса.



Сейчас в Нидерландах продолжается процесс по активам Газпрома, которые были "заморожены" по требованию Нафтогаза в рамках обеспечительной меры. Решение Английского коммерческого суда на это производство не влияет.



В сентябре 2018 года Нафтогаз подал заявление в Голландский апелляционный суд о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Газпром решил не защищаться, а его представители не явились на устные слушания в январе. Вскоре ожидается решение, подчеркивается в сообщении Нафтогаза.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"