ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 23 марта, в размере 63.7705 руб. против 63.7420 руб. на 22 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.03.19 - 63.7420 руб.

21.03.19 - 64.2803 руб.

20.03.19 - 64.3167 руб.

19.03.19 - 64.6694 руб.

16.03.19 - 65.4201 руб.



























































































































































































"AK&M" от 25.03.2019