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25/03/2019
09:31

Повтор! Банк России сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

Несмотря на то что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался, подчеркивает ЦБ.

Тем не менее, по мнению регулятора, отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. Краткосрочные проинфляционные риски снизились.

С учетом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5-5.5 до 4.7-5.2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.


"AK&M" от 25.03.2019
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