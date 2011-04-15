Повтор! Банк России сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых, говорится в сообщении ЦБ.



Несмотря на то что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался, подчеркивает ЦБ.



Тем не менее, по мнению регулятора, отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. Краткосрочные проинфляционные риски снизились.



С учетом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5-5.5 до 4.7-5.2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года.



При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.





"AK&M" от 25.03.2019