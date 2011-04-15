Нефтяные котировки в конце минувшей недели снижались после обновления четырехмесячных максимумов. После публикации данных по итогам мартовского заседания ФРС США опасения по поводу замедления мировой экономики усилились, в результате чего позитивный взгляд участников на нефтяной рынок в свете сокращения добычи ОПЕК+ несколько охладел. Перспективы перехода в рецессию могут способствовать пересмотру прогнозов по росту спроса не энергоносители, что может негативно сказаться на ценах. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Американская валюта укрепилась в четверг и пятницу. Индекс DXY (доллар США против корзины из шести мировых валют) развернулся в сторону роста, оказывая дополнительное давление на нефтяные бенчмарки.



Фьючерсы на Brent в пятницу потеряли более 1%, начав снижение еще в четверг. Рост в район $70 пока откладывается, однако дальнейшего существенного снижения также может не произойти. Ближайшая поддержка расположена на уровне $66 за баррель. Более низкой индикативной отметкой является граница месячной "проторговки" $64 за баррель.



В пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США снижается пятую неделю подряд и достигло на прошлой неделе 824 уст. (-9). Это самый низкий уровень с апреля 2018 года. В годовом выражении прирост составляет +20 уст. Чуть более половины всех буровых (459) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком уровне производства в США в 2019 году. Ранее Управление энергетической информации США (EIA) уже снизило прогноз по темпам роста добычи в США. Тем не менее, Штаты по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке, частично компенсирую выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.



В это же время в Канаде количество буровых установок снизилось до 49 уст. (-49). Годом ранее в это же время было 93 уст. Значительное снижение буровой активности в Канаде объясняется сезонностью - весной погодные условия не позволяют в полной мере обеспечивать деятельность в штатном режиме. После того, как таяние снегов завершится, буровая активность должна достаточно быстро восстановиться к средним уровням.



Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются снижением на -0.9% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



"AK&M" от 25.03.2019