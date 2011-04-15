Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/03/2019
10:29

Нефтяные котировки в конце минувшей недели снижались после обновления четырехмесячных максимумов

Нефтяные котировки в конце минувшей недели снижались после обновления четырехмесячных максимумов. После публикации данных по итогам мартовского заседания ФРС США опасения по поводу замедления мировой экономики усилились, в результате чего позитивный взгляд участников на нефтяной рынок в свете сокращения добычи ОПЕК+ несколько охладел. Перспективы перехода в рецессию могут способствовать пересмотру прогнозов по росту спроса не энергоносители, что может негативно сказаться на ценах. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Американская валюта укрепилась в четверг и пятницу. Индекс DXY (доллар США против корзины из шести мировых валют) развернулся в сторону роста, оказывая дополнительное давление на нефтяные бенчмарки.

Фьючерсы на Brent в пятницу потеряли более 1%, начав снижение еще в четверг. Рост в район $70 пока откладывается, однако дальнейшего существенного снижения также может не произойти. Ближайшая поддержка расположена на уровне $66 за баррель. Более низкой индикативной отметкой является граница месячной "проторговки" $64 за баррель.

В пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США снижается пятую неделю подряд и достигло на прошлой неделе 824 уст. (-9). Это самый низкий уровень с апреля 2018 года. В годовом выражении прирост составляет +20 уст. Чуть более половины всех буровых (459) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком уровне производства в США в 2019 году. Ранее Управление энергетической информации США (EIA) уже снизило прогноз по темпам роста добычи в США. Тем не менее, Штаты по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке, частично компенсирую выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.

В это же время в Канаде количество буровых установок снизилось до 49 уст. (-49). Годом ранее в это же время было 93 уст. Значительное снижение буровой активности в Канаде объясняется сезонностью - весной погодные условия не позволяют в полной мере обеспечивать деятельность в штатном режиме. После того, как таяние снегов завершится, буровая активность должна достаточно быстро восстановиться к средним уровням.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются снижением на -0.9% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

"AK&M" от 25.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100