Первый шок на валютном рынке не заставил себя долго ждать

Российская валюта резко снизилась в пятницу на вспышки паники на мировых рынках. Поводом для массивного бегства из рисковых активов стал выход крайне негативных данных по деловой активности в Германии и Еврозоне в целом. Цифры сигнализируют об ускоряющемся замедлении и действительно выглядят угрожающе, однако фундамент пятничной реакции рынков был заложен ранее, и для активизации данного сценария требовался лишь небольшой толчок, которым и стала публикация экономических данных. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Сергея Гайворонского.



В предыдущем обзоре отмечалось, что рост аппетита к риску и распродажи доллара, как реакция на итоги заседания ФРС, кажутся нам нелогичными. Кардинальный разворот в политике американского регулятора за столь короткий промежуток времени - вещь небывалая. Такого не было с прошлого кризиса. Сам по себе пресс-релиз ФРС должен был стать поводом для распродаж. А заявления руководства Федрезерва, что причиной данного шага стало замедление в Европе и Китае, тем более. А опубликованные в пятницу цифры, подтверждающие опасения ФРС, выступили в роли спускового крючка.



Однако даже без релиза статистики в пятницу, обвал, вероятно, случился бы все равно, только реакция была бы более медленной. Например, в предыдущем обзоре аналитики предполагали, что позитив спадет к середине стартовавшей недели. В текущей панике преимущественно следует винить ФРС. Исключительно ее резкие действия привели к инвертированию кривой Treasuries на участке 3M-10Y, которое в свою очередь рынок однозначно трактовал, как сигнал скорой рецессии. Экономические данные по США, несмотря на некоторое ослабление, вовсе не предвещают кризиса и не соответствуют такой нервной реакции регулятора.



Поэтому, аналитик не исключает, что текущий обвал рынков вовсе не "кульминация пьесы", и через несколько дней рынки начнут выкупать. Однако это только первый шок из множества, которые вполне могут реализоваться в 2019 году. Угроз и неопределенности огромное количество: политика ФРС, торговая сделка, множество геополитических проблем, замедление в Еврозоне, Brexit. В пятницу аналитики видели, как рубль реагирует на шоки, из-за того, что большинство рисков игнорируется рынком.



Пара USD/RUB резко скорректировалась вверх после третьего тестирования поддержки на уровне 63.7. В результате пара сходу проскочила ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 64,3. Индикатор RSI на дневном таймфрейме выбрался из зоны перепроданности и развернулся наверх. Ближайший сильный уровень - отметка 65. Сегодня можно увидеть существенную поддержку рубля со стороны конвертации выручки под выплату налогов из-за пика налогового периода. В течение недели поддержка со стороны экспортеров начнет слабеть.



Поддержки со стороны притоков капитала пока точно ждать не стоит, а это главный крепости рубля, согласно пресс-релизу ЦБ. Возможно ситуация восстановится во второй половине недели. Нефть (объясняющая на 25-30% поведение российской валюты, по мнению ЦБ) также перешла к снижению, реагируя в тренде с остальными развивающимися активами.



Индекс доллара вернулся выше отметки 96.5. Однако часть роста индекс все же растерял к концу торгов в пятницу, главным образом из-за роста йены и фунта. Первая традиционно позитивно реагирует на рост паники, выступая тихой гаванью. А фунт, последнее время, реагирует только на информацию, касающуюся Brexit. Евро продемонстрировал ожидаемо слабую динамику, так как Еврозона стала главным виновником текущего мини-кризиса.



Валюты развивающихся рынков в целом снижались быстрее ключевых, об этом можно судить, например, по динамике пары евро/рубль. Инвесторы однозначно трактовали замедление промышленной активности Германии, как сигнал слабого спроса на EM. Масла в огонь подлила турецкая лира, напомнив рынкам по периоде глобальных распродаж на развивающихся рынках в сентябре.



Индекс RGBI просел вслед за остальными рисковыми активами, однако реакцию нельзя назвать панической. Пока инвесторы не спешат разворачивать тенденцию, особенно на фоне сигналов о скором смягчении со стороны ЦБ, которые могут стать поводом для усиления кэрри-трейд. Так что, возможно, резкого давления на рубль из-за выхода иностранцев пока удастся избежать. Однако только в случае, если распродажи на мировых рынках не затянутся дольше, чем на пару дней.



"AK&M" от 25.03.2019