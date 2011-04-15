За каждым патентом должна стоять реальная экономическая прибыль, Минэкономразвития

За каждым патентом должна стоять реальная экономическая активность - та прибыль, которую получают российские компании, внедряя патенты в свою повседневную работу. Важно не просто увеличивать количество патентов, но и усиливать их качество, чтобы на них могли зарабатывать изобретатели, предприятия. И чтобы вся российская экономика становилась более эффективной и закладывался фундамент научно-технологического прорыва. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на итоговом заседании коллегии Роспатента, говорится в сообщении Минэкономразвития.



Министр отметил достижение Роспатента в части существенного сокращения сроков рассмотрения заявок по всем объектам интеллектуальной собственности. Статистика по подаче заявок российскими заявителями на изобретения в 2018 г. показала прирост на 9.4%.



"Чем быстрее и эффективнее работает Роспатент, тем быстрее каждый патент доходит до стадии регистрации, и соответственно им можно начинать активно пользоваться. Если посмотреть на цифры, то за трехлетний период с 2015 г. по 2018 г. по заявкам на товарные знаки средние сроки рассмотрения сократились с 12 до 7.5 месяцев", - подчеркнул М.Орешкин.



Он отметил, что важным этапом рассмотрения заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности является решение Роспатента о передаче специализированным организациям проведения экспертиз по оценке заявок на выдачу патента. Речь идет о так называемом "аутсорсинге".





"AK&M" от 25.03.2019