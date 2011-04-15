ТМК продает Ipsco Tubulars

ПАО "ТМК" заключило договор купли-продажи акций с Tenaris на продажу 100% акций Ipsco Tubulars Inc. Об этом говорится в сообщении компании.



Цена сделки составляет $1209 млн, без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя $270 млн оборотного капитала. Условием совершения сделки является соблюдение и выполнение определенных договором купли-продажи предварительных условий (включая, в том числе, получение всех необходимых разрешений и одобрений).



ПАО "Трубная металлургическая компания" (Москва, ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. В 2017 году компания отгрузила 3.806 млн т труб, что на 10.6% больше, чем годом ранее.



Выручка ТМК по МСФО за 2018 год увеличилась на 16% по сравнению с 2017 годом и составила $5.099 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 16% по сравнению с годом ранее и составил $700 млн. Чистый долг на 31 декабря 2018 года составил $2.437 млрд.





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