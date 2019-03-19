ЦБ РФ установил официальный курс евро на 26 марта в размере 72.9229 руб. против 72.5900 руб. на 23 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



23.03.19 - 72.5900 руб.

22.03.19 - 72.7870 руб.

21.03.19 - 72.9389 руб.

20.03.19 - 72.9995 руб.

19.03.19 - 73.3610 руб.



































"AK&M" от 25.03.2019