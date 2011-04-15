Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 марта

Банк России установил на 26 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.7365

1 Азербайджанский манат 38.0190

100 Армянских драмов 13.2742

1 Белорусский рубль 30.5105

1 Болгарский лев 37.2721

1 Бразильский реал 16.5065

100 Венгерских форинтов 23.0042

1000 Вон Республики Корея 56.8391

10 Гонконгских долларов 82.1815

10 Датских крон 97.6581

1 Доллар США 64.4993

1 Евро 72.9229

100 Индийских рупий 93.5627

100 Казахстанских тенге 17.0462

1 Канадский доллар 48.0692

100 Киргизских сомов 92.4721

10 Китайских юаней 96.0998

10 Молдавских леев 37.3692

1 Новый туркменский манат 18.4547

10 Норвежских крон 75.4245

1 Польский злотый 16.9784

1 Румынский лей 15.3329

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.7630

1 Сингапурский доллар 47.7313

10 Таджикских сомони 68.3980

1 Турецкая лира 11.4288

10000 Узбекских сумов 76.9543

10 Украинских гривен 23.9966

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.0552

10 Чешских крон 28.3128

10 Шведских крон 69.7026

1 Швейцарский франк 64.8625

10 Южноафриканских рэндов 44.5366

100 Японских иен 58.5958







"AK&M" от 25.03.2019