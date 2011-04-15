Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 марта

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Банк России установил на 26 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.7365
1 Азербайджанский манат 38.0190
100 Армянских драмов 13.2742
1 Белорусский рубль 30.5105
1 Болгарский лев 37.2721
1 Бразильский реал 16.5065
100 Венгерских форинтов 23.0042
1000 Вон Республики Корея 56.8391
10 Гонконгских долларов 82.1815
10 Датских крон 97.6581
1 Доллар США 64.4993
1 Евро 72.9229
100 Индийских рупий 93.5627
100 Казахстанских тенге 17.0462
1 Канадский доллар 48.0692
100 Киргизских сомов 92.4721
10 Китайских юаней 96.0998
10 Молдавских леев 37.3692
1 Новый туркменский манат 18.4547
10 Норвежских крон 75.4245
1 Польский злотый 16.9784
1 Румынский лей 15.3329
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.7630
1 Сингапурский доллар 47.7313
10 Таджикских сомони 68.3980
1 Турецкая лира 11.4288
10000 Узбекских сумов 76.9543
10 Украинских гривен 23.9966
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.0552
10 Чешских крон 28.3128
10 Шведских крон 69.7026
1 Швейцарский франк 64.8625
10 Южноафриканских рэндов 44.5366
100 Японских иен 58.5958
"AK&M" от 25.03.2019