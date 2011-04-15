Банк России на 23 марта повысил курс евро к рублю более чем на 33 копейки до 72.9229 руб., курс доллара США - почти на 73 копейки до 64.4993 руб.

Банк России на 26 марта повысил официальный курс евро к рублю более чем на 33 копейки до 72.9229 руб. с 72.5900 руб., курс доллара США - почти на 73 копейки до 64.4993 руб. с 63.7705 руб. 22 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 26 марта увеличилась более чем на 55 копеек (+0.81%) до 68.2899 руб. с 67.7393 руб. 23 марта.







"AK&M" от 25.03.2019