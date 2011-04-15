Утвержден список кандидатов в набсовет АЛРОСА

Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" 21 марта рассмотрел в режиме заочного голосования предложения по кандидатам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, поступившие от акционеров компании. Об этом говорится в сообщении компании.



Также наблюдательный совет рассмотрел предложения акционеров по включению в повестку годового собрания акционеров обязательных к рассмотрению вопросов в соответствии с законодательством РФ и иные вопросы текущей деятельности общества.



В соответствии с предложениями акционеров АК "АЛРОСА" утвержден список из 15 кандидатур в наблюдательный совет: член Наблюдательного совета ПАО "Московская биржа", член Совета директоров ПАО "Полюс" Мария Гордон (независимый директор), министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Евгения Григорьева, генеральный директор АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" Кирилл Дмитриев, первый заместитель генерального директора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Андрей Донец(ранее не входил в состав набсовета), Сергей Донской (ранее не входил в состав набсовета), генеральный директор - председатель правления АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, советник Главы Муниципального образования "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха (Якутия) Андрей Карху (ранее не входил в состав набсовета), председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов (независимый директор), Галина Макарова (независимый директор), ген еральный директор НО "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)" Сергей Местников, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, первый заместитель председателя правительства российской федерации - министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов, член совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" Олег Федоров (независимый директор).



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 25.03.2019