Счетная палата нашла недостатки в работе Минстроя

Минстрой не знает, сколько в России сейсмонеустойчивых объектов, говорится в сообщении Счетной палаты.



В настоящее время 70 регионов России, в которых проживает более 80% населения страны, находятся в зоне сейсмической опасности. При этом 43 из них в программах сейсмоусиления не участвуют и соответствующее финансирование из федерального бюджета не получают, подчеркнуло контрольное ведомство.



"Среди них 16 регионов, которые имеют наивысшую степень сейсмической опасности", - заявил на коллегии аудитор Юрий Росляк, докладывая о результатах проверки.



С 2014 по 2018 год профинансировано сейсмоусиление 155 объектов, в том числе 18 жилых домов. Однако, по мнению Счетной палаты, этих мер недостаточно.



"Проверка показала, что только в 15 регионах в сейсмоусилении нуждаются более 40 тыс. объектов. Причем значительная часть - это объекты жилищного фонда, социальной сферы и жизнеобеспечения. Однако в среднем ежегодно финансируется строительство и реконструкция около 30 объектов", - констатировал Ю.Росляк.



Аудитор напомнил, что мероприятия по повышению сейсмической устойчивости жизненно важных объектов реализуются с 2002 года. Сначала они проводились в рамках ФЦП "Сейсмобезопасность территории России" (2002-2010 годы), затем - в рамках ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2009-2018 годы" и подпрограммы "Сейсмика" госпрограммы "Жилище".



При этом у Минстроя до сих пор нет точных данных ни об общем количестве объектов на территории России, не отвечающих уровню сейсмоустойчивости, ни об объеме жилого фонда, планируемого к расселению.



Специальная информационная система "Сейсмобезопасность России" могла бы помочь решить эту проблему. На создание ЕИС было израсходовано 67.3 млн руб.



"Воссоздание этой системы поддерживает большинство регионов-участников подпрограммы "Сейсмика" - 16 из 27. Однако Минэкономразвития и Минфин не поддержали заявленную Минстроем потребность в ассигнованиях на восстановление системы", - отметил аудитор.



Проверка выявила и другие проблемы, отрицательно влияющие на реализацию мероприятий по сейсмоусилению. Так, единственный показатель их результативности, предусмотренный в госпрограмме, в разрезе регионов не установлен, что не позволяет оценить его достижение на территории конкретного субъекта Федерации.



"Расчет фактического значения показателя осуществляется на основании данных о финансировании объектов, и его выполнение не оценивается с учетом общего количества объектов, требующих сейсмоусиления", - пояснил аудитор.



Кроме того, жилищным законодательством не определен механизм переселения граждан из многоквартирных домов, сейсмоусиление которых невозможно или экономически нецелесообразно.



"AK&M" от 25.03.2019