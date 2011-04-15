Коррекция на мировых рынках может пойти на спад к концу недели

Американский фондовый рынок завершил неделю падением после инверсии 3-месячной и 10-летней ставок по казначейским облигациям. Индекс Nasdaq потерял в стоимости 2.5%. Индекс Dow снизился на 1.77%. Индекс S&P 500 упал на 1.9%, достигнув уровня в 2800 пунктов. Наибольшее падение зафиксировано в сырьевом секторе (-2.99%), в финансовом (-2.77%) и энергетическом (-2.62%) секторах. Рост был замечен в секторе коммунальных услуг (+0.69%), который выступает защитным активом инвесторов и демонстрирует увеличение в стоимости, если аппетит к риску снижается. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова.



В феврале объем продаж домов на вторичном рынке жилья США вырос на 11.8% до 5.51млн по сравнению с январем, что выше прогноза 5.1млн и указывает на повышение экономической активности на рынке недвижимости.



Мировые площадки охвачены тревожными настроениями. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США остаётся под давлением в начале недели на фоне признаков замедления глобального роста и составляет 2.44%. Золото прибавляет в стоимости 0.35% и торгуется по $1317 за тройскую унцию, что указывает на интерес к безрисковым активам.



Тем не менее, история с 1980-х показывает, что спред между 10-летками и 3-х месячными бумагами уходил в отрицательную зону в среднем за 13-14 месяцев до наступления экономического спада. Следовательно, возможен еще один виток роста на фондовых площадках, так как зачастую рецессию рынок встречает на максимальных уровнях.



Тревоги по поводу состояния экономики США также оказывают давление на рынок углеводородов. Нефть скорректировалась ниже к $67 за баррель из-за опасений инвесторов о замедлении глобального спроса.



На азиатских площадках продолжился всплеск волатильности, индексы закрылись падением на 2-3%. Европейские площадки открылись в красной зоне. На текущей неделе Brexit продолжит бросать тень на рынки.



Аналитик ожидает продолжение коррекции на мировых площадках в краткосрочной перспективе, а к концу недели возможно появление нового импульса к восстановлению индексов. Причиной может послужить встреча официальных представителей США и КНР для торговых переговоров в Пекине, которая пройдет 28-29 марта. Несмотря на риторику Д.Трампа, вероятность заключения торгового соглашения по-прежнему высока.



Фьючерс на S&P 500 торгуется в красной зоне. Индекс страха прибавляет около 4%.



"AK&M" от 25.03.2019