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25/03/2019
16:38

Д.Медведев утвердил методику определения индекса качества городской среды

Правительство РФ утвердило методику определения индекса качества городской среды. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Для определения индекса качества городской среды будут использоваться 36 индикаторов, характеризующих шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Индикаторы также распределены по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти. Таким образом, индекс позволит комплексно оценить состояние городской среды.

Оценка качества городской среды позволит определить её текущее состояние, в том числе выявить преимущества, недостатки и актуальные проблемы городов. Системное обновление информации для расчета индекса позволит вырабатывать квалифицированные решения по развитию городов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, оценивать эффективность уже реализуемых программ и проектов в этой сфере.


"AK&M" от 25.03.2019
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