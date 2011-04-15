Д.Медведев утвердил методику определения индекса качества городской среды

Правительство РФ утвердило методику определения индекса качества городской среды. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Для определения индекса качества городской среды будут использоваться 36 индикаторов, характеризующих шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Индикаторы также распределены по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти. Таким образом, индекс позволит комплексно оценить состояние городской среды.



Оценка качества городской среды позволит определить её текущее состояние, в том числе выявить преимущества, недостатки и актуальные проблемы городов. Системное обновление информации для расчета индекса позволит вырабатывать квалифицированные решения по развитию городов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, оценивать эффективность уже реализуемых программ и проектов в этой сфере.





"AK&M" от 25.03.2019