В Москве еще на пяти трассах запретят ездить по выделенным полосам в выходные

Ежедневный режим работы вводится с 14 апреля 2019 года на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля вводится на 5 магистралях: Ленинский проспект, проспект Мира - Ярославское шоссе, улица Воздвиженка - Кутузовский проспект - Можайское шоссе, Нахимовский проспект - Ломоносовский проспект - Минская улица, Нижегородская улица - Рязанский проспект.



На сегодняшний день в Москве уже действует ряд выделенных полос, работающих ежедневно. В основном они располагаются в центре города. Это такие участки как: Большой Каменный мост, Лубянская площадь, площадь Тверская Застава, Театральный проезд, Охотный Ряд, Моховая улица, Покровка, Маросейка, Варварка, Славянская площадь, Пречистенка, улица Солянка и Солянский проезд, улицы Сретенка и Большая Лубянка, улица Малая Дмитровка, Долгоруковская улица, Баррикадная улица, Большая Никитская улица и другие.





"AK&M" от 25.03.2019