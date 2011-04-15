Пассажирские поезда начнут курсировать по "широкой колее" на Сахалине в июне. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Первая партия вагонных тележек для пассажирского подвижного состава под колею общесетевого стандарта 1520 мм прибыла на Сахалин. Планируется, что пассажирские поезда пойдут по широкой колее в июне текущего года, после завершения переустройства островной магистрали на западном побережье острова.



Семь платформ с вагонными тележками доставили с материка на пароме и разместили в Поронайске и Холмске. Летом, по мере "перешивки" колеи, на широкий ход переставят все работающие на линии пассажирские вагоны.



Всего до июня текущего года АО "Пассажирская компания "Сахалин" получит 138 вагонных тележек. Их закупили на ОАО "Тверской вагоностроительный завод" при финансовой поддержке "Корпорации развития Сахалинской области".



Кроме того, на остров планируется поступление нового моторвагонного подвижного состава: три новых рельсовых автобуса будут работать на пригородных направлениях.



Напомним, комплексное переустройство на Сахалине железной дороги с колеи шириной 1067 мм стартовало в 2003 году. За это время реконструировано 680 из 806 км главного хода, построены десятки новых мостов и водопропускных труб, обходы тоннелей и опасных участков. Произведена модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки, станционных линий связи, внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров. Полностью завершить "перешивку" планируется в 2020 году.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 25.03.2019