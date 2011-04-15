Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, 13 по 20 марта, увеличилось на 0.4%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, 13 по 20 марта 2019 года, выросла на 0.4% до 814.56 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Увеличение количества безработных отмечено в 47 регионах. Наибольший рост наблюдался в республиках Адыгея, Алтай, Северная Осетия - Алания, Тыва, Кабардино-Балкарской, Чеченской республиках, Костромской, Курганской, Новгородской, Орловской областях.



Сокращение численности безработных произошло в 29 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Севастополе, Санкт-Петербурге, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Республике Калмыкия, Камчатском, Ставропольском краях.





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