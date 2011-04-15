РФ практически остановила экспорт золота на мировой рынок на фоне массированной скупки драгметалла Банком России. Из общего объема производства на экспорт в виде аффинированного золота ушло лишь 17 т. По данным ФКУ "Пробирная палата России", по сравнению с 2017 годом поставки на мировой рынок сократились в 3.3 раза. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом металлургии.



В бюллетене раскрывается тема снижения Россией выплавки стали на 4.5% до 5.79 млн т в январе 2019 года. При этом отмечается, что РФ сохранила шестое место среди стран - производителей металла (по данным WSA). В США выплавка увеличилась на 11%, в Китае - на 4.3%, Индия и Япония также снизили производство - на 1.9% и 9.8% соответственно. При этом мировое производство стали в январе осталось на уровне 2018 года - 146.705 млн т.



Весной начался новый виток роста цен на цветные металлы на фоне ослабевшего доллара и улучшения рыночных настроений в ответ на неожиданно мягкие заявления ФРС США, отмечается в бюллетене. Цены на алюминий растут, несмотря на возвращение на склады более 100 тыс. т металла после январского снятия санкций против крупнейшего российского производителя РУСАЛа. На цену металла может повлиять и снижение НДС в Китае с 1 апреля, которое должно стимулировать предложение алюминия.



Среди тем бюллетеня - продажа ТМК своей американской "дочки" IPSCO Tubulars, которая объединяет мощности по производству 1.39 млн т труб в год. Общая цена сделки составит $1.209 млрд. После публикации этой новости акции ТМК выросли на Московской бирже на 9%, обновив максимум с 20 ноября 2018 года.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1316.





"AK&M" от 25.03.2019