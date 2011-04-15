Банковская система готова к проектному финансированию застройщиков, заявляет ЦБ

Банк России провел работу по созданию условий для бесперебойного перехода банков на новую схему финансирования долевого жилищного строительства. С учетом срока рассмотрения заявок застройщикам необходимо будет своевременно подготовить и представить в банки пакет документов для получения кредита. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



С 1 июля 2019 года застройщики смогут привлекать средства участников долевого строительства только с использованием счетов эскроу по договорам, представленным на государственную регистрацию после этой даты (за исключением проектов, соответствующих установленным Правительством критериям в зависимости от степени готовности и количества заключенных договоров долевого участия).



На начало марта 2019 года в 28 банках открыты более 11.2 тыс. счетов застройщиков, по которым осуществляется банковское сопровождение. Немногим более 1000 счетов эскроу открыты в пяти банках. Кроме того, кредитные организации сообщили о поступлении около 500 заявок застройщиков о кредитовании с использованием счетов эскроу. К настоящему времени банками в рамках нового механизма финансирования уже одобрены кредиты застройщикам из различных регионов на 54 млрд руб. Запас капитала уполномоченных банков позволяет заместить банковским кредитованием средства, получаемые застройщиками от дольщиков. Подразделения банков, бизнес-модель которых предусматривает работу с застройщиками, присутствуют в каждом регионе России. Все это позволяет говорить о готовности банковской системы к проектному финансированию компаний-застройщиков.



Создана законодательная база для перехода на проектное финансирование застройщиков. Установлены требования к застройщикам, а также к банкам по контролю за проведением банковских операций застройщиками. Постановлением Правительства России определены требования к уполномоченным банкам, имеющим право открывать счета застройщикам и счета эскроу. На 1 февраля 2019 года этим требованиям соответствуют 63 банка, на сайте Банка России перечень таких кредитных организаций обновляется ежемесячно.



Для реализации целевой модели финансирования долевого жилищного строительства Банк России изменил подходы к формированию банками резервов при кредитовании застройщиков с использованием счетов эскроу. Проектный подход позволит банкам определять объемы формируемых резервов и ставку по кредитам застройщикам с учетом эффективности проекта строительства – соответствующие изменения в нормативный акт Банка России уже вступили в силу. Чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие кредитных организаций и застройщиков, Банк России проводит регулярные встречи с уполномоченными банками и застройщиками с участием представителей Минстроя и АО "ДОМ.РФ", а также общественных организаций, в ходе которых обсуждаются вопросы банковского сопровождения и кредитования застройщиков с использованием счетов эскроу.



"AK&M" от 25.03.2019