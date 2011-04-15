Газпром и Ситимобил запустили такси на метане

ООО "Газпром газомоторное топливо" и агрегатор такси "Ситимобил" запустили первое экологичное такси, которое использует в качестве топлива природный газ (метан). Об этом говорится в сообщении сторон.



Пилотный запуск осуществлен совместно с таксопарком Beritaxi.

В рамках реализации маркетинговой программы "Первый раз - первый газ!" "Газпром газомоторное топливо" оборудование в автомобили устанавливается на условиях аренды. В настоящий момент на дорогах Москвы можно встретить более 200 автомобилей Ситимобил, использующих экологически чистый вид топлива EcoGas. Ожидается, что до конца 2019 года к Ситимобил подключатся не менее 1 тыс. автомобилей такси на метане.



Ситимобил - сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и МегаФон.



ООО "Газпром газомоторное топливо" - компания, созданная в декабре 2012 года по решению ПАО "Газпром". Стратегическая цель компании - расширение использования природного газа (метана) на транспорте, закрепление в качестве отраслевого лидера на рынке моторных топлив России. Сегодня на территории Российской Федерации действует более 419 газозаправочных станций, из них 304 принадлежат группе "Газпром".







"AK&M" от 25.03.2019