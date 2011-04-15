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26/03/2019
11:36

Ингосстрах запускает сервис по онлайн-записи в клиники для владельцев полисов ДМС

Ингосстрах и компания DocDoc, входящая в экосистему Сбербанка, предоставили владельцам полисов ДМС новый сервис. Теперь клиенты Ингосстраха по ДМС могут выбирать врача и клинику на основе удобных фильтров и записаться на прием онлайн. Об этом говорится в совместном пресс-релизе сообщении Ингосстраха и DocDoc.

В течение года сервис станет доступен для 396 медицинских центров. Сейчас в Москве записаться через DocDoc по ДМС можно в 42 клиники.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc на 80% вошел в группу компаний Сбербанк, а 20% акций сохранили за собой основатель и топ-менеджмент компании. После покупки Сбербанком DocDoc начал трансформацию в медицинский маркетплейс - площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги. В их список входят телемедицина, второе мнение, чекапы, лечение за рубежом, продажа лекарств и многое другое.


"AK&M" от 26.03.2019
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