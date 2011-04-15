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26/03/2019
11:07

Рубль попытается сохранить текущие позиции благодаря нейтральному внешнему фону

Рубль попытается сохранить текущие позиции благодаря нейтральному внешнему фону, говорится в обзоре Nordea.

Российская валюта накануне продемонстрировала заметное укрепление во второй половине дня, прибавив около 1% в паре с долларом. Динамика рубля была сильнее, чем у большинства прочих валют развивающихся стран. Лучше рубля себя чувствовали лишь турецкая лира, бразильский реал и южноафриканский ранд.

Вероятным фактором поддержки для рубля могло стать раскрытие выдержек из доклада Р.Мюллера, которые свидетельствуют об отсутствии связей Д.Трампа с Россией в ходе его предвыборной кампании. Несмотря на то, что доклад не отрицает попытки вмешательства России в американские выборы, отсутствие прямой связи с Д.Трампом, видимо, снижает вероятности скорого введения новых санкций в отношении России в восприятии инвесторов. Это, в свою очередь, повышает привлекательность вложений в российские активы.

В последнюю неделю существенно возросли объемы валютных торгов на Московской бирже (до $2.5-3 млрд в день) по сравнению с рекордно низкими объемами ниже $2 млрд в день с начала года, свидетельствуя о более заметной спекулятивной активности. На текущей неделе умеренную поддержку рублю могут оказать завтрашние аукционы ОФЗ и предстоящая в четверг уплата налога на прибыль.


"AK&M" от 26.03.2019
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