Ford летом может отказаться от выпуска и импорта в РФ легковых автомобилей

Ford может уже летом полностью отказаться от выпуска и импорта в РФ легковых автомобилей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.



Окончательные планы реструктуризации СП Ford Sollers станут известны 27 марта.



Ford в РФ будет присутствовать только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), сохранив долю в заводе в Елабуге, где собираются также внедорожник Ford Explorer и кроссовер Kuga. Продажа остальных активов уже обсуждается на уровне правительства. Однако возможен и полный уход Ford из России: чтобы оставить какое-то производство, концерну нужен специнвестконтракт (СПИК), который подписывать не собирается.



Ford Motor Company - глобальная компания со штаб-квартирой в городе Дирборн (штат Мичиган, США). Основным бизнесом компании является разработка, производство, продажа и обслуживание модельного ряда, включающего легковые автомобили, внедорожники, кроссоверы, пикапы и электрифицированные автомобили марки Ford, а также премиальные модели марки Lincoln. Финансовые услуги реализуются через Форд Мотор Кредит Компани.



Ford of Europe производит, продает и обслуживает автомобили марки Ford на 50 рынках. Сотрудниками организации являются около 53 тыс. человек, работающих на собственных предприятиях компании, с учетом сотрудников на совместных предприятиях и неконсолидированных компаниях - около 68 тыс. человек. Кроме Форд Мотор Кредит Компани в состав Ford of Europe входит подразделение Форд по обслуживанию клиентов и 24 производственных предприятия (16 из которых полностью принадлежат компании, а 8 являются собственностью совместных предприятий). Первые автомобили Ford появились в Европе в 1903 году - в год основания компании. Европейское производство началось в 1911 году.





"AK&M" от 26.03.2019