Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 марта

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Банк России установил на 27 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.7456
1 Азербайджанский манат 37.8239
100 Армянских драмов 13.2034
1 Белорусский рубль 30.3224
1 Болгарский лев 37.1087
1 Бразильский реал 16.6442
100 Венгерских форинтов 22.9173
1000 Вон Республики Корея 56.5983
10 Гонконгских долларов 81.7524
10 Датских крон 97.2188
1 Доллар США 64.1683
1 Евро 72.5808
100 Индийских рупий 93.1663
100 Казахстанских тенге 16.9587
1 Канадский доллар 47.8832
100 Киргизских сомов 91.9976
10 Китайских юаней 95.5995
10 Молдавских леев 37.1452
1 Новый туркменский манат 18.3600
10 Норвежских крон 75.2081
1 Польский злотый 16.8931
1 Румынский лей 15.2556
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.3653
1 Сингапурский доллар 47.5356
10 Таджикских сомони 68.0470
1 Турецкая лира 11.5932
10000 Узбекских сумов 76.6419
10 Украинских гривен 23.8293
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.6187
10 Чешских крон 28.1724
10 Шведских крон 69.4117
1 Швейцарский франк 64.6011
10 Южноафриканских рэндов 44.6131
100 Японских иен 58.2554
"AK&M" от 26.03.2019