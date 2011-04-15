Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 марта

Банк России установил на 27 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.7456

1 Азербайджанский манат 37.8239

100 Армянских драмов 13.2034

1 Белорусский рубль 30.3224

1 Болгарский лев 37.1087

1 Бразильский реал 16.6442

100 Венгерских форинтов 22.9173

1000 Вон Республики Корея 56.5983

10 Гонконгских долларов 81.7524

10 Датских крон 97.2188

1 Доллар США 64.1683

1 Евро 72.5808

100 Индийских рупий 93.1663

100 Казахстанских тенге 16.9587

1 Канадский доллар 47.8832

100 Киргизских сомов 91.9976

10 Китайских юаней 95.5995

10 Молдавских леев 37.1452

1 Новый туркменский манат 18.3600

10 Норвежских крон 75.2081

1 Польский злотый 16.8931

1 Румынский лей 15.2556

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.3653

1 Сингапурский доллар 47.5356

10 Таджикских сомони 68.0470

1 Турецкая лира 11.5932

10000 Узбекских сумов 76.6419

10 Украинских гривен 23.8293

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.6187

10 Чешских крон 28.1724

10 Шведских крон 69.4117

1 Швейцарский франк 64.6011

10 Южноафриканских рэндов 44.6131

100 Японских иен 58.2554





"AK&M" от 26.03.2019