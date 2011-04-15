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26/03/2019
13:01

Расходы россиян продолжают снижаться

Расходы россиян продолжают снижаться, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

Вторая постпраздничная неделя (18-24 марта) так же, как и предыдущая, показала нисходящие результаты как по объему общих расходов, так и по величине среднего чека. На 12-й неделе повседневные траты среднестатистической семьи составили 4.233 тыс. руб. что на 7.7% меньше, чем неделей ранее.

Объем повседневных трат на прошедшей неделе опять оказался ниже показателя аналогичной недели прошлого года с разницей в 2%. По сравнению с медианными значениями 2012 года, когда были начаты наблюдения, повседневные расходы 12-й недели года номинально выросли на 45%.

Резкое снижение среднего чека за последние две недели вывело его на самую низкую отметку с начала текущего года. Так, его значение по итогам 12-й недели составило 523 руб., что на 4.4% меньше показателя предыдущей недели. Относительно аналогичной недели прошлого года средний чек оказался ниже на 2.7%. По сравнению с медианными значениями 2012 года средний чек вырос на 63%.


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