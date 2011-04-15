Яндекс создал на базе "Партии еды" новый сервис

Яндекс создал новый сервис - Яндекс.Шеф. Об этом говорится в сообщении компании.



Сервис доставки продуктов и рецептов для их приготовления создан на базе "Партии еды", присоединившейся к фудтех-направлению Яндекс.Такси осенью прошлого года.



Сервис занимается доставкой расфасованных продуктов с рецептами приготовления. Заказывать ужины можно разово или по подписке.



У сервиса своё производство с контролем качества, свои технологии хранения продуктов и своя лаборатория для разработки новых рецептов.



Яндекс.Шеф доступен на сайте и в мобильных приложениях для iOS и Android.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за 2018 год по US GAAP выросла до 45.9 млрд руб. ($660.1 млн) по сравнению с 2017 годом, когда чистая прибыль составила 8.656 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 36% до 127.7 млрд руб. ($1837.6 млн). Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 22.1 млрд рублей ($318.7 млн) и увеличилась на 44%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 39.6 млрд руб. ($569.9 млн) и вырос на 36% по сравнению с 2017 годом.





"AK&M" от 26.03.2019