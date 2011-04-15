ЦБ выдаст базовую лицензию вновь созданному Банку 131

Банк России принял решение о государственной регистрации ООО "Банк 131" ( Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Базовая лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО "Банк 131". Банк 131 зарегистрирован с уставным капиталом 340 млн руб.





"AK&M" от 26.03.2019