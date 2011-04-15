Ростех получил акционерный контроль над БелЗАНом

Дочерняя структура госкорпорации "Ростех" - "РТ-Капитал" - получила в собственность 99.2% акций Белебеевского завода "Автонормаль" (БелЗАН) в рамках процедур по финансовому оздоровлению предприятия. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Принятые Ростехом меры позволят вывести крупнейшего российского производителя автокрепежа из предбанкротного состояния, укрепить позиции БелЗАНа на рынке автопрома, а также создать линейку новой продукции для авиастроения, нефтегазовой и оборонной промышленности, отмечается в сообщении.



"РТ-Капитал" - специализированная дочерняя компания Ростеха по работе с непрофильными активами - является основным кредитором БелЗАНа, а также кредитором в рамках дела о банкротстве "АвтоВАЗагрегата", являющегося материнской компанией предприятия. Объем требований "РТ-Капитала" к АО "БелЗАН" - 1.2 млрд руб., что составляет более 60% от общего долга завода. На предприятии введено антикризисное управление.



Структура госкорпорации обеспечила предприятию реструктуризацию собственных обязательств с установлением моратория на погашение процентных обязательств и обязательств предприятия перед кредитными организациями. Кроме того, БелЗАНу была предоставлена отсрочка по погашению задолженности перед Ростехом. Установление полного корпоративного и акционерного контроля является важным этапом программы финансового оздоровления предприятия.



Предпринятые меры позволили в 2018 году устранить угрозу банкротства крупнейшего отечественного производителя крепежа, обеспечить бесперебойную производственную деятельность и безусловное выполнение всех социальных обязательств градообразующего и бюджетообразующего предприятия города Белебей.



В настоящее время ведется работа по формированию бизнес-плана развития АО "БелЗАН", направленного на повышение эффективности его деятельности в среднесрочной перспективе, увеличение объемов продаж, расширение номенклатуры производства в интересах потенциальных покупателей, в том числе из контура госкорпорации "Ростех".



Напомним, в августе 2016 года контролирующий акционер АО "БелЗАН" был признан банкротом, а чистые активы предприятия стали меньше уставного капитала из-за закредитованности и неэффективного управления предприятием. В 2017 году Госкорпорация Ростех, будучи мажоритарным кредитором предприятия, начала реализовывать мероприятия, направленные на финансовое оздоровление АО "БелЗАН".



АО "БелЗАН" (вместе со своими дочерними обществами) контролирует 50% российского рынка крепежных изделий и пружин для автопрома, является основным поставщиком таких крупных концернов, как КАМАЗ, АВТОВАЗ, входящих в Госкорпорацию Ростех, а также специализируется на розничной поставке метизов, номенклатура которых составляет более 5 тыс. наименований. Численность сотрудников предприятия - порядка 4.5 тыс.



"РТ-Капитал" - специализированная организация Государственной корпорации "Ростех", осуществляющая деятельность по защите прав и законных интересов Корпорации, посредством установления контроля и консолидации кредиторской задолженности организаций Корпорации в рамках мероприятий по предупреждению банкротства, финансовому оздоровлению и сопровождению процедур банкротства организаций Госкорпорации. В контуре управления ООО "РТ-Капитал" находятся активы различных форм собственности и хозяйственного назначения. Компания осуществляет поиск и привлечение портфельных и стратегических инвесторов, реализует меры по реструктуризации задолженности и финансовому оздоровлению, осуществляет управление недвижимым имуществом. По делу о банкротстве ОАО "АвтоВАЗагрегат" 2015 года (Тольятти Самарской области), на 99.23% материнской компании АО "БелЗАН", ООО "РТ-Капитал" является мажоритарным конкурсным кредитором. Совокупный объем обязательств ОАО "АвтоВАЗагрегат" и АО "БелЗАН" перед ООО "РТ-Капитал" превышает 3 млрд руб.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., а EBITDA - 305 млрд руб.



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