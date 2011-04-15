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26/03/2019
14:58

Москва утвердила проект продления салатовой линии метро до "Лианозово"

Власти Москвы утвердили проект строительства участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до "Лианозово". Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Проект предусматривает продление линии от главных путей за станцией "Селигерская" вдоль Дмитровского шоссе до пересечения сСавеловским направлением Московской железной дороги.

Участок длиной 3.9 км пройдет в Бескудниковском, Дмитровскомрайонах столицы, а также в районах Восточное Дегунино и Лианозово. Здесь планируется построить две станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово".

Первая станция расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицами 800-летия Москвы и Яхромским проездом.

"Лианозово" построят также вдоль Дмитровки, у примыкания к магистрали улицы Вагоноремонтная. Она будет пересадочной с платформой Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги.

В рамках проекта отремонтируют улицу 800-летия Москвы, построят развороты и проезжие части на Дмитровском шоссе.

Напомним, в прошлом году открылся новый участок салатовой ветки метро с тремя станциями" "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.

Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 26.03.2019
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