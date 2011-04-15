ЛУКОЙЛ и INPEX испытали пятую скважину на месторождении Эриду

ПАО "ЛУКОЙЛ" и INPEX Corporation завершили испытания пятой скважины в рамках реализации оценочного этапа на месторождении Эриду (Блок 10) в южной части Ирака. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



В результате испытаний формации Мишриф получен приток нефти дебитом более 1.5 тыс. куб м в сутки. Скважина подтвердила принятую на данный момент геологическую модель месторождения Эриду.



Геологоразведочные работы на Блоке 10 продолжаются. В частности, в среднесрочной перспективе планируется бурение и испытания еще нескольких оценочных скважин, а также завершение сейсморазведочных работ 3D на месторождении Эриду и сейсморазведочных работ 2D в южной и центральной частях блока.



Блок 10 площадью 5.8 тыс. кв. км расположен в южной части Ирака, в 150 км западнее города Басры, в 120 км от месторождения Западная Курна-2. Доли в проекте: ЛУКОЙЛ - 60% (оператор), японская INPEX Corporation - 40%. Держателем контракта с иракской стороны является государственная компания Thiqar Oil Company.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.





"AK&M" от 26.03.2019