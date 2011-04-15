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26/03/2019
18:35

ФАС раскрыла картель поставщиков медизделий и медоборудования

Новосибирское УФАС России признало ООО "Компания ФИТО" и ООО "Терра" нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Антимонопольный орган установил, что в 2016-2017 годах ФИТО и "Терра", реализовывая на торгах антиконкурентное соглашение, заранее определяли и согласовывали между собой победителя торгов и предел снижения начальной максимальной цены контракта.

Реализация антиконкурентного соглашения привела к поддержанию цены на 437 открытых аукционах в электронной форме на поставку лекарственных средств, медицинских изделий, пищевых продуктов (для послеоперационного питания) и оказание услуг по перевозке лекарственных средств для нужд ФГБУ "НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина" Минздрава, сумма заключенных договоров превысила 500 млн руб.

По данному факту Новосибирское УФАС направило в ГУ МВД России по Новосибирской области сообщение о преступлении. Возбуждено уголовное дело п. "в" ч.2 ст.178 УК РФ. В ходе предварительного следствия директорам ФИТО и "Терра" предъявлено обвинение.

"AK&M" от 26.03.2019
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