АЛРОСА отобрала шесть стартапов для сотрудничества. Об этом говорится в сообщении компании.



Для дальнейшего сотрудничества выбраны команды проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Астрахани: "Гидрохром" - инновационная технология обогащения горной породы кимберлита; Центр по сапропелю - разработка россыпных месторождений алмазов с помощью скважинной гидродобычи; Рентген "Уникум" - рентгеновская система обнаружения алмазов; Titan Power Solutions - суперконденсаторные системы гарантированного запуска двигателей; Warden Machinery - технология машинного зрения для анализа минералов.



Еще 7 стартапам рекомендовано участие в рамках тендерных процедур.



Отбор технологических стартапов в сфере алмазодобывающей промышленности для компании АЛРОСА запущен в сентябре 2018 года. Всего за время реализации проекта заявки на участие подали свыше 250 команд из 53 городов России, Казахстана и Латвии.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 26.03.2019