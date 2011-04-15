Renault отзывает почти 20 тыс. автомобилей для проверки вакуумного усилителя тормозов

ЗАО "Рено Россия" отзывает 19.218 тыс. транспортных средств марки Renault (Sr Dokker, Sr Duster). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена проверка даты производства вакуумного усилителя тормозов и, при необходимости, его замена.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 26.03.2019