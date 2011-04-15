ГТЛК отказалась от покупки ПТК

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) временно отказалась от попыток купить у группы ИСТ Первую тяжеловесную компанию (ПТК), а вместе с ними - и от идеи создания собственного железнодорожного оператора. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.



На заседание совета директоров ГТЛК 27 марта вынесен вопрос рассмотрения ранее готовившихся сделок по приобретению госкомпанией крупных железнодорожных активов - ПТК и Brunswick Rail Ильи Беляева.



Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта.



ИСТ - группа инвесторов, совместно реализующих инвестиционные проекты и управляющих компаниями и предприятиями, работающими в различных отраслях российской экономики. Штаб-квартира - в Москве. В 2013 году на основе части активов, сформированных в Группе ИСТ, была создана холдинговая компания ICT Holding Ltd, зарегистрированная на Кипре, управляющаяся независимым менеджментом и реализующая самостоятельную инвестиционную стратегию.



Первая тяжеловесная компания ("ПТК") - крупнейший собственник и оператор подвижного состава нового поколения в Российской Федерации.





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