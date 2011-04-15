Газпромбанк продал 50% Невской трубопроводной компании. Об этом говорится в материалах банка.



"В IV квартале 2018 года группа заключила с третьей стороной соглашение на продажу 50% долей дочернего предприятия ООО "Невская трубопроводная компания", снизив долю участия в указанном предприятии до 24%. В результате сделки группа утратила контроль над ООО "Невская трубопроводная компания", сохранив существенное влияние над его деятельностью в соответствии с МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные предприятия и совместные предприятия". На дату выбытия оставшаяся доля в размере 24% была отражена по справедливой стоимости в размере 2 074 млн рублей как инвестиция в зависимое предприятие по методу долевого участия", - говорится в документах.



Напомним, в 2016 году стало известно, что группа "Газпромбанк" купила 50% Невской трубопроводной компании (НТК), которая владеет нефтяным терминалом в порту Усть-Луга, за 5.58 млрд руб. В результате сделки доля Газпромбанка в НТК выросла с 24% до 74%.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



Чистая прибыль Газпромбанка за 2018 год по МФСО составила 39.5 млрд руб





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