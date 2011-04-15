В ЕС с начала года продовольствие подорожало на 1.2%, в РФ - на 2.5%

В ЕС в феврале 2019 года потребительские цены на продукты питания выросли на 0.5%, с начала года - на 1.2%. Об этом говорится в сообщении Росстата на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в сети Интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.



В России в феврале продовольствие подорожало на 1%, с начала года - на 2.5%.



В феврале среди стран ЕС наиболее высокий прирост потребительских цен на продукты питания отмечен в Румынии, Венгрии, Болгарии и Финляндии (1.5-1.7%); по сравнению с декабрем - на Кипре (4.6%), в Румынии, Словакии, Болгарии (3-3.5%).



В некоторых европейских государствах в феврале продукты подешевели (в среднем на 0.1-0.4%).



В феврале в ЕС наиболее заметно повысились цены на овощи и на фрукты. Несколько подорожали хлебобулочные изделия и крупы; молочные изделия, сыры и яйца; мясо и мясопродукты.



В то же время стали дешевле рыба и морепродукты; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты; масла и жиры.



Среди стран ЕС потребительские цены на овощи заметнее всего увеличились в Литве (9.5%), Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии, Чехии (7.7-8.2%); на фрукты - на Кипре (3.1%), в Испании, Польше, Румынии (2.2-2.9%).



В России в феврале наибольший прирост цен, как и в ЕС, был отмечен на овощи - 7.4% (в среднем по странам Европейского союза - 2.9%). Фрукты подорожали на 1.2% (+0.6%), хлебобулочные изделия и крупы - на 1.1% (+0.3%). Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты увеличились на 0,6% (в среднем по странам ЕС цены на эту группу товаров снизились на 0.4%); на рыбу и морепродукты - на 0.5% (в ЕС снизились на 0.5%); на масла и жиры - на 0.4% (в ЕС снизились на 0.2%). Цены на мясо и мясопродукты, а также на молочные изделия, сыры и яйца не изменились (в ЕС цены выросли на 0.1% и 0.2% соответственно).



По сравнению с декабрем предыдущего года в ЕС максимальный прирост цен отмечался на овощи; более высоким, чем в других группах, был также прирост цен на рыбу и морепродукты. Овощи подорожали наиболее значительно в Болгарии (20.3%), Венгрии (17%), на Кипре, в Румынии, Словакии, Греции, Чехии (10.8-16.5%); рыба и морепродукты - в Дании (5.5%), Нидерландах (5.3%), Швеции (3.8%).



В России в феврале по сравнению с декабрем отмечался существенный прирост цен на овощи - 16.9% (в ЕС +6%) и фрукты - 3.8% (+0.7%). Хлебобулочные изделия и крупы стали дороже на 2,0% (в ЕС - на 0.5%); сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 1,3% (+0.7%); рыба и морепродукты - на 1.2% (+0.8%); масла и жиры - на 0.8% (+0.7%); молочные изделия, сыры и яйца - на 0.7% (+0.3%); мясо и мясопродукты - на 0.6% (+0.3%).



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