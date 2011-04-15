Uber и Careem достигли соглашения, в соответствии с которым Uber приобретает Careem за $3.1 млрд, включая $1.7 млрд в конвертируемых облигациях и $1.4 млрд наличными. Об этом говорится в сообщении компании.



Ожидается, что сделка завершится в I квартале 2020 года.

Компания приобретет все подразделения Careem на территории Ближнего Востока, от Марокко до Пакистана, с основными рынками, включая Египет, Иорданию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.



Uber - международная компания - создала мобильное приложение для вызова такси.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"