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26/03/2019
18:36

Uber приобретает Careem за $3.1 млрд

Uber и Careem достигли соглашения, в соответствии с которым Uber приобретает Careem за $3.1 млрд, включая $1.7 млрд в конвертируемых облигациях и $1.4 млрд наличными. Об этом говорится в сообщении компании.

Ожидается, что сделка завершится в I квартале 2020 года.
Компания приобретет все подразделения Careem на территории Ближнего Востока, от Марокко до Пакистана, с основными рынками, включая Египет, Иорданию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Uber - международная компания - создала мобильное приложение для вызова такси.


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