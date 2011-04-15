Дайджест газеты "Ведомости" от 27 марта 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 марта 2019 года.





NATURA SIBERICA НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ ПРЕВЫСЯТ 200 МЛН РУБЛЕЙ



Natura Siberica станет не только косметическим брендом, но и брендом бутилированной воды - компания начинает ее производство. Об этом "Ведомостям" рассказал владелец и основатель компании Андрей Трубников.



Вода будет столовой, негазированной в стеклянных бутылках 0,33 и 0,75 л. Добывать и разливать воду будут на Курилах, остров Кунашир, недалеко от органической фермы Natura Siberica, сообщает представитель компании Виталий Козленков, сейчас проектируется завод и разрабатывается дизайн бутылки.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.03.2019