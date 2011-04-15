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27/03/2019
10:52

Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 27 марта 2019 года.

"ОСУЖДАТЬ СТРЕМЛЕНИЕ БИЗНЕСА К СУБСИДИЯМ БЕССМЫСЛЕННО"
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ КОЗАК О ГОСПОДДЕРЖКЕ, АКЦИЗАХ И ЭКВАЙРИНГЕ

Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0). Почему принято такое решение, о судьбе Ford в России, рисках роста цен на нефть и регулировании торговли "Ъ" рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.


РОССИЯНЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ
СОЦИОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ПОЛИТИКОВ

В российском обществе нет ценностей, которые могли бы консолидировать значительные группы граждан, считают социологи исследовательской группы ЦИРКОН. Общими ценностями остаются здоровье (76%) и семейное счастье (62%). Подобное состояние общества создает серьезные электоральные проблемы для политиков.


РОССИИ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ И НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ АНДРЕЙ КРУТСКИХ ОБ УГРОЗЕ НОВОГО КАРИБСКОГО КРИЗИСА


В частично обнародованном на днях докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера вновь утверждается, что российские спецслужбы вмешались в американские выборы 2016 года. Россия предложила США обнародовать закрытую переписку госорганов по расследованию этого инцидента, но получила отказ. О том, почему Москва считает важным возобновить диалог с Вашингтоном по киберпространству, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских рассказал в статье, написанной специально для "Ъ".


НЕФТЕКОМПАНИИ ПОМАНИЛИ СУБСИДИЯМИ
НО БЕЛЫЙ ДОМ ПОКА НЕ СМОГ СОГЛАСОВАТЬ ИХ УВЕЛИЧЕНИЕ

Как выяснил "Ъ", правительство так и не приняло решение увеличить компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок вопреки заявлениям по итогам совещания 26 марта. По данным "Ъ", на этом совещании отсутствовал представитель Минфина. В ведомстве по-прежнему выступают против корректировки демпферной составляющей обратного акциза, которая может принести нефтекомпаниям дополнительно 120-190 млрд руб. в год. Источники "Ъ" допускают вариант повышения НДПИ для отрасли на ту же сумму.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 27.03.2019
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