ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 27 марта, в размере 64.1683 руб. против 64.4993 руб. на 26 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.03.19 - 64.4993 руб.

23.03.19 - 63.7705 руб.

22.03.19 - 63.7420 руб.

21.03.19 - 64.2803 руб.

20.03.19 - 64.3167 руб.





























































































































































































"AK&M" от 26.03.2019