Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 27 марта, в размере 72.5808 руб. против 72.9229 руб. на 26 марта.
Курс евро за последние 5 дней:
26.03.19 - 72.9229 руб.
23.03.19 - 72.5900 руб.
22.03.19 - 72.7870 руб.
21.03.19 - 72.9389 руб.
20.03.19 - 72.9995 руб.
"AK&M" от 26.03.2019