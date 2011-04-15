Повтор! Доля убыточных предприятий в России в январе составила 35.9%

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в январе 2019 года в действующих ценах составил 1264.5 млрд. руб. против 1013.9 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Прибыль в размере 1820.3 млрд руб. получили 30 тыс. организаций, 16.8 тыс. организаций имели убыток на 555.8 млрд руб.



Доля убыточных предприятий в России в январе составила 35.9%.







"AK&M" от 26.03.2019