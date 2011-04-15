Авиадиспетчеры аэропорта Брюссель-Шарлеруа проводят протестные акции

В Бельгии сегодня, 27 марта, проходят протестные акции авиадиспетчеров в аэропорту Брюссель-Шарлеруа (CRL). Об этом сообщил МИД РФ в своём твиттере.



В этой связи возможны задержки и отмена рейсов.



"AK&M" от 27.03.2019