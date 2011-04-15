Авиадиспетчеры аэропорта Брюссель-Шарлеруа проводят протестные акции

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В Бельгии сегодня, 27 марта, проходят протестные акции авиадиспетчеров в аэропорту Брюссель-Шарлеруа (CRL). Об этом сообщил МИД РФ в своём твиттере.
В этой связи возможны задержки и отмена рейсов.
"AK&M" от 27.03.2019