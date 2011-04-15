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27/03/2019
11:49

Инфляционные ожидания населения в марте снизились до 9.1%, ЦБ

Оценка инфляции в марте, ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев, снизилась до 9.1% (месяцем ранее - 10.1%). Об этом говорится в очередном комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

На снижение инфляционных ожиданий населения во многом повлияла стабилизация цен на бензин и ряд важных продуктов питания (мясо, яйца), а также адаптация к произошедшему повышению НДС. При этом население в марте продолжил беспокоить рост тарифов ЖКХ, связанный с "мусорной" реформой. В целом домохозяйства расценивают ускорение роста цен скорее как временное, что соответствует прогнозу инфляции Банка России.

Ценовые ожидания предприятий в феврале-марте также снижались после роста, наблюдавшегося с февраля прошлого года. Снижение было достаточно однородным по отраслям и регионам. Это указывает на то, что влияние повышения ставки НДС на цены в основном исчерпано.

Профессиональные аналитики, как и Банк России, полагают, что ускорение инфляции в 2019 году носит временный характер. По прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдет локальный максимум в марте-апреле 2019 года и вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты повышения НДС будут исчерпаны.

"AK&M" от 27.03.2019
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