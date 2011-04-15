Аэропорт "Геленджик" переходит на весенне-летнее расписание полётов

Аэропорт "Геленджик" с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание полётов. Об этом говорится в сообщении авиагавани.



Рейсы в Геленджик будут выполнять семь авиакомпаний по пяти направлениям. Всего в период весенне-летней навигации в Геленджик будет выполнено порядка 1.4 тыс. рейсов.



Так, уже в это воскресенье Аэрофлот приступит к выполнению прямых перелётов по маршруту Геленджик - Москва ("Шереметьево"). Рейс будет выполняться один раз в день с постепенным увеличением количества выполняемых рейсов до трёх в день.



Авиакомпания "Россия" с 28 мая 2019 года возобновляет выполнение рейсов по маршруту Геленджик - Санкт-Петербург. Перелёты будут осуществляться 6 раз в неделю, со вторника по воскресенье.



С началом летнего сезона из Геленджика откроются рейсы в Сургут авиакомпании "ЮТэйр". Перелеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Также с 1 мая перевозчик приступит к перелетам из аэропорта Геленджик в Москву (Внуково), частота рейсов по указанному направлению, в сравнении с прошлым годом, увеличена до двух раз в день.



Кроме того, с 1 июня 2019 года авиакомпания "Северсталь" приступит к выполнению прямых перелетов по маршруту Геленджик-Череповец. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам.



Помимо этого, 3 июня 2019 года авиакомпания "Уральские авиалинии" начнёт выполнять перелёты Геленджик-Екатеринбург. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. В конце мая авиакомпания начнёт выполнять ежедневные рейсы Геленджик-Москва ("Домодедово").



В весенне-летний период 2019 года из Геленджика увеличена частота выполнения рейсов в аэропорты Московского авиаузла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Перелёты в столицу будут осуществлять пять авиакомпаний. Всего в период весенне-летней навигации из Геленджика будет выполняться до 11-ти регулярных рейсов в день по различным направлениям.



"AK&M" от 27.03.2019