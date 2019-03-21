ЦБ РФ установил официальный курс евро на 28 марта в размере 72.7182 руб. против 72.5808 руб. на 27 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



27.03.19 - 72.5808 руб.

26.03.19 - 72.9229 руб.

23.03.19 - 72.5900 руб.

22.03.19 - 72.7870 руб.

21.03.19 - 72.9389 руб.







































"AK&M" от 27.03.2019