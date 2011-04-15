Прибыль, приходящаяся на акционеров НК "РуссНефть", за 2018 год по МСФО выросла на 85% до 15 млрд руб.

Прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании НК "РуссНефть", за 2018 год по МСФО выросла на 85% до 15 млрд руб. с 8.1 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Увеличение прибыли вызвано главным образом положительным изменением макроэкономической среды и стремлением менеджмента минимизировать операционные издержки. Данный показатель учитывает "бумажный убыток" от переоценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов, а также эффект по курсовым разницам.



Cкорректированная прибыль составила 16.8 млрд руб., что на 52% больше, чем годом ранее - 11.1 млрд руб. Основной причиной роста является увеличение показателя EBITDA.



Выручка увеличилась на 38% до 177.8 млрд руб. со 129.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 62% до 48.6 млрд руб. с 29.9 млрд руб. Увеличение показателя EBITDA обусловлено превышением темпов роста выручки над темпом роста операционных расходов, в том числе за счет применения программы операционных улучшений.



ПАО НК "РуссНефть" (ИНН 7717133960) входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России. Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.



"AK&M" от 27.03.2019